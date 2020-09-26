Минэкономразвития ожидает снижения объема авиаперевозок на 53% по итогам года

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирские авиаперевозки в РФ в 2020 году снизятся на 53% относительно прошлого года, до 60 млн человек, говорится в опубликованном Минэкономразвития макропрогнозе на 2021-2023 годы.

Снижение показателя связано с ограничениями из-за пандемии COVID-19, говорится в материалах ведомства. В марте РФ запретила все регулярные пассажирские рейсы за рубеж (частично возобновлены в августе-сентябре), в регионах страны вводились карантинные меры.

В мае глава Минтранса РФ Евгений Дитрих говорил, что авиационный трафик в этом году может упасть на 50-75% в зависимости от ситуации с распространением COVID-19.

"После падения объема перевозок и пассажирооборота в 2020 г. более чем на 50% к уровню 2019 г. в прогнозном периоде ожидается рост показателей на уровне среднемировых значений. В 2023 г. число перевезенных пассажиров ожидается на уровне 134,8 млн человек (+5,2% к 2019 г.)", - говорится в макропрогнозе.

На доступность авиатранспорта и динамику пассажиропотока окажут влияние "реализуемые меры поддержки внутренних воздушных перевозок", сказано в прогнозе. Сейчас такой поддержкой служит субсидирование из федерального и региональных бюджетов. Среди других мер Минэкономразвития выделяет модернизацию аэропортовой инфраструктуры, "создание крупных мультимодальных хабов на базе аэропортов".

Коммерческие перевозки грузов воздушным транспортом по итогам года, согласно прогнозу, уменьшатся на 9,5%, до 1,04 млн тонн. Грузооборот упадет также на 9,5%, до 6,7 млрд тонно-километров. Спрос на такие перевозки "во многом связан с динамикой доходов населения и организаций, поскольку данным видом транспорта перевозятся в основном дорогие товары", отмечает Минэкономразвития.

В 2019 году авиакомпании РФ увеличили пассажирские перевозки на 10%, до 128,1 млн человек, грузовые - сократили на 2,4%, до 1,15 млн тонн.