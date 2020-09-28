Mail.ru Group задумалась о запуске своего облачного игрового сервиса

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Mail.ru Group в этом году планирует начать тестирование собственного сервиса облачного гейминга (доступ к играм через удаленное соединение), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, сервис упоминается под названием My.Games Cloud. Предполагается, что сервис будет работать на серверах американской Nvidia, которые будут арендованы у GFN.ru (принадлежит группе "Сафмар").

В пресс-службе компании подтвердили информацию о возможности запустить подобный сервис. "Мы изучаем направление облачного гейминга и видим перспективу в развитии сегмента в рамках My.Games. Но говорить о конкретной модели и называть сроки запуска продукта пока преждевременно", - заявил "Коммерсанту" представитель Mail.ru Group.

Игровое направление Mail.ru Group в период карантина, выпавшего на II квартал, впервые стало основным драйвером роста выручки группы на фоне давления на рекламные доходы из-за пандемии. Тогда игровое направление принесло Mail.ru Group 11 млрд рублей - на 46% больше, чем годом ранее. EBITDA сегмента увеличилась на 66,5% - до 2,36 млрд рублей.