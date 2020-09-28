Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:44Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 32 995 554+244 142

Производитель Borjomi построит крупный завод в Подмосковье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Производитель бутилированной воды IDS Borjomi Russia (бренды Borjomi, "Святой источник" и "Эдельвейс") договорился с девелопером PNK group о строительстве в Подмосковье самого крупного в России завода по производству питьевой воды мощностью более 1 млрд бутылок в год.

Проект реализуется по принципу built-to-suit: после ввода в эксплуатацию завод будет передан в собственность заказчика, сообщил девелопер.

Строительство начнется в конце 2020 года и завершится к началу 2022 года. Завод станет четвертым производственным комплексом IDS Borjomi Russia после площадок в Костроме, Липецке и Новосибирске.

Это будет комплекс с распределительным центром на 40 тыс. паллетомест и R&D лабораторией займет 45 тыс. кв. м. Высокоскоростные линии общей мощностью более 2,7 млн единиц продукции в сутки будут полностью автоматизированными, это позволит производить расширенную линейку продуктов.

IDS Borjomi Russia входит в IDS Borjomi International, объединяющую производственные предприятия в Грузии, Украине и России. Компания входит в состав консорциума "Альфа-групп".

IDS Borjomi Russia Московская область PNK group Альфа-групп

Новости по теме

Новости

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Фигурант дела MH17 Пулатов захотел выступить в суде

Пандемия коронавируса

IT-модель показала начало второй волны COVID-19 в России

Навальный попал в больницу

Навальный подтвердил визит Меркель

Пандемия коронавируса

За сутки в 84 регионах РФ выявлено более 8 тыс. заболевших COVID-19

За сутки в 84 регионах РФ выявлено более 8 тыс. заболевших COVID-19

Источник узнал об этапировании сына экс-губернатора Левченко в Москву

Источник узнал об этапировании сына экс-губернатора Левченко в Москву

Возбуждено уголовное дело о наезде грузовика на детей в Приморье

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Депутат заксобрания Иркутской области задержан по подозрению в мошенничестве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');