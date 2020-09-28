Производитель Borjomi построит крупный завод в Подмосковье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Производитель бутилированной воды IDS Borjomi Russia (бренды Borjomi, "Святой источник" и "Эдельвейс") договорился с девелопером PNK group о строительстве в Подмосковье самого крупного в России завода по производству питьевой воды мощностью более 1 млрд бутылок в год.

Проект реализуется по принципу built-to-suit: после ввода в эксплуатацию завод будет передан в собственность заказчика, сообщил девелопер.

Строительство начнется в конце 2020 года и завершится к началу 2022 года. Завод станет четвертым производственным комплексом IDS Borjomi Russia после площадок в Костроме, Липецке и Новосибирске.

Это будет комплекс с распределительным центром на 40 тыс. паллетомест и R&D лабораторией займет 45 тыс. кв. м. Высокоскоростные линии общей мощностью более 2,7 млн единиц продукции в сутки будут полностью автоматизированными, это позволит производить расширенную линейку продуктов.

IDS Borjomi Russia входит в IDS Borjomi International, объединяющую производственные предприятия в Грузии, Украине и России. Компания входит в состав консорциума "Альфа-групп".