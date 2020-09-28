КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Конституционный суд РФ принял к рассмотрению запрос Протвинского городского суда Московской области о соответствии Основному закону ограничений, введенных в регионе для борьбы с COVID-19, следует из материалов на сайте суда.

Суд просит проверить конституционность подпункта 3 пункта 5 (обязывает граждан не покидать места проживания - ИФ) постановления губернатора Подмосковья "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области".

Как следует из запроса, имеющегося в распоряжении "Интерфакса", Протвинский суд рассматривает дело об административном правонарушении в отношении Сергея Пантюхова. Ему вменяется нарушение подпункта 3 пункта 5 этого постановления, которое, как отмечается в запросе, затрагивает закрепленное в Конституции РФ право гражданина на свободу передвижения.

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".

Запрос принят к рассмотрению, судьей-докладчиком по делу назначен Сергей Казанцев.