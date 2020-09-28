На Урале нашли мертвой пропавшую трехлетнюю девочку

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура организовала проверку по факту гибели трехлетнего ребенка, тело которого было обнаружено в реке Камышенка в Каменском районе Свердловской области, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"По предварительным данным, в воскресенье, 27 сентября, мать девочки отпустила ее гулять во двор дома в селе Покровское Каменского района, где находился ее супруг, который в это время отлучился в магазин. При этом дом находится неподалеку от реки Камышенка", - говорится в сообщении.

Впоследствии девочка пропала, а ее тело было обнаружено в реке.

По предварительным данным прокуратуры, семья девочки была благополучной и на профилактическом учете не состояла.

Руководитель следственного отдела регионального СУ СКР по городу Каменск-Уральский Андрей Первушин в свою очередь сообщил "Интерфаксу", что признаков криминальной смерти ребенка при осмотре его тела не обнаружено. Точную причину гибели девочки установит экспертиза.

Проводится доследственная проверка. "По итогам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе в отношении законных представителей умершего ребенка", - добавил Первушин.