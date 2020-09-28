Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:23Заразились
на 28.09В России 1 159 573+8 135В мире 32 995 554+244 142

Беглов поручил подготовить предложения по переходу на удаленку

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В еженедельном радиообращении он заявил, что с рекомендацией проработать возможность перехода на удаленный режим работы правительство города обратилось к руководителям предприятий и организаций, а также к органам государственной власти.

Он отметил, что на фоне сезонного всплеска заболеваемости растет число инфицированных коронавирусом и госпитализаций.

Губернатор добавил, что город будет усиливать контроль за соблюдением масочного режима и мер социальной дистанции.

Ранее, в частности, власти Москвы и Подмосковья рекомендовали перевести максимально возможное число сотрудников на удаленку.

Хроника 09 января – 28 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Александр Беглов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Глава Роспотребнадзора призвала чаще штрафовать магазины за маски

Союз армян России заявил о 20 тыс. добровольцев из РФ, готовых воевать в Карабахе

Пандемия коронавируса

Попова объяснила сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Попова объяснила сезонностью рост заболеваемости COVID-19 в РФ

Курс евро превысил 92 рубля впервые с 21 января 2016 года

Пандемия коронавируса

В РФ собрались создать комбинированную вакцину от гриппа и COVID

На Урале нашли мертвой пропавшую трехлетнюю девочку

Ракета "Союз" с блоком спутников запущена с космодрома Плесецк

Кассир банка получила пять лет колонии за присвоение 25 млн рублей

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе

Песков не увидел попыток повлиять на РФ через конфликт в Нагорном Карабахе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');