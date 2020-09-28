Беглов поручил подготовить предложения по переходу на удаленку

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил проработать вопрос о переходе на удаленную работу в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В еженедельном радиообращении он заявил, что с рекомендацией проработать возможность перехода на удаленный режим работы правительство города обратилось к руководителям предприятий и организаций, а также к органам государственной власти.

Он отметил, что на фоне сезонного всплеска заболеваемости растет число инфицированных коронавирусом и госпитализаций.

Губернатор добавил, что город будет усиливать контроль за соблюдением масочного режима и мер социальной дистанции.

Ранее, в частности, власти Москвы и Подмосковья рекомендовали перевести максимально возможное число сотрудников на удаленку.