В Подмосковье рекомендовали пожилым людям быть дома из-за COVID-19

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, (...) не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, за исключением случаев: обращения за медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью; передвижения к месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных", - говорится в документе.

Также исключением является вынос мусора, прогулки и занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, следование на работу и с работы.

Кроме того, Воробьев подписал постановление, рекомендующее перевод максимального количества работников на дистанционную работу.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в городе также рекомендовал жителям столицы старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не выходить из дома и не покидать загородный садовый участок без особой необходимости с 28 сентября.

Как он отметил в минувший четверг, в Москве наблюдается серьезный рост госпитализаций с коронавирусом, это говорит о том, что ситуация с пандемией усложняется.