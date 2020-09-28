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Путин потребовал не допустить необоснованных скачков цен на жилье

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В России необходимо нарастить объем предложения на рынке жилья, при этом не допустив необоснованных скачков цен, заявил президент Владимир Путин.

"По прогнозам экспертов, объём выдачи ипотечных кредитов в следующем году превысит показатели прошлого года. То есть наши меры поддержки в целом, хочу это подчеркнуть, работают, они дают необходимый эффект. Естественно для долгосрочной устойчивости рынка жилья должно также расти и предложение, то есть нам нужно просто больше строить: чтобы и выбор был и баланс цен на жилье соблюдался, чтобы не было необоснованных скачков", - сказал Путин в понедельник на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

Он заявил, что наращивание жилищного строительства является задачей для всех уровней власти.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что в России нет предпосылок для глобального роста цен на жилье. "Там, где в определенных регионах произошел небольшой всплеск цен, это позволит стимулировать дополнительное предложение. Мы эту ситуацию анализируем, считаем, что какого-то глобального роста цен не произойдет, мы это видим четко по регионам. А то, что это будет стимулировать жилищное строительство, у меня не вызывает никаких сомнений", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что на рынке новостроек в настоящее время не наблюдается перегрева.

По данным ЦБ РФ, в январе-июле 2020 года банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 1 трлн 802,1 млрд рублей, что на 21,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество предоставленных за семь месяцев кредитов увеличилось на 10,5% (747,7 тыс. против 675,9 тыс.).

По прогнозу компании ДОМ.РФ, по итогам 2020 года в стране может быть выдано более 1,2 млн ипотечных кредитов на общую сумму 3 трлн рублей.

Персональная ответственность за строительство жилья

Главы регионов несут персональную ответственность за увеличение объемов ввода жилья, заявил Путин.

"Наращивание жилищного строительства – задача для всех уровней власти. В первую очередь, регионов и муниципалитетов. Напомню главам регионов об их персональной ответственности за увеличение ввода современного качественного жилья. Необходимо вовлекать в строительство новые земельные участки, развивать инфраструктуру, здесь нужна плотная совместная работа регионов, федеральных органов власти, институтов развития и инфраструктурных компаний", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что необходимо привлекать внебюджетные источники финансирования для создания инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры.

Увеличить объем жилищного строительства

В соответствии с новым указом президента РФ, объем жилищного строительства в России должен быть увеличен не менее чем до 120 млн кв.м в год к 2030 году. К этому сроку улучшить жилищные условия должны не менее 5 млн семей.

Ранее этих целей планировалось достичь в 2024 году. Согласно паспорту нацпроекта "Жилье и городская среда", по итогам 2019 года в России планировалось построить 88 млн кв.м жилой недвижимости. В реальности совокупный объем ввода жилья в прошлом году составил 82 млн кв.м, что на 8,4% превышает показатель годом ранее.

По данным Росстата, в июле 2020 года в России построили 5,3 млн кв.м жилья, что на 14,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За январь-июль в стране ввели в строй 32 млн кв.м жилья (без учета домов на участках для ведения садоводства), что на 12% меньше прошлогоднего показателя.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее прогнозировал, что по итогам 2020 года снижение объемов ввода жилья относительно прошлого года составит около 5%.

Также он заявлял, что до 2030 года в России планируется построить более 1 млрд кв.м жилья.

Владимир Путин Госсовет РФ

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