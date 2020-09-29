На Сахалине учительница пришла с топором на урок к второклассникам

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В городе Оха на Сахалине учитель начальных классов принесла на урок чтения во втором классе топор в качестве наглядного пособия, проверку проводят школа и прокуратура, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства образования Сахалинской области.

Накануне в соцсетях распространилось аудиосообщение, в котором говорилось, что учительница принесла топор на урок к второклассникам в охинской средней общеобразовательной школе №1. В пресс-службе областного минобразования подтвердили эту информацию.

"Факт наличия топора в качестве наглядного пособия на уроке литературного чтения подтвердился. По данному факту администрацией образовательного учреждения проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что считают недопустимым использование в школе "наглядного пособия в таком виде".

Проверку по данному факту сейчас также проводит прокуратура, добавили в пресс-службе.