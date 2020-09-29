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Керченская паромная переправа прекратит работу из-за отсутствия спроса

Керченская паромная переправа прекратит работу из-за отсутствия спроса
Керченская паромная переправа в Крыму
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Керченская паромная переправа приостанавливает работу на неопределенный срок из-за отсутствия спроса на перевозки, сообщает основной оператор на переправе АО "АнРуссТранс".

В сообщении поясняется, что главным направлением деятельности Керченской переправы являлась перевозка железнодорожным вагонов с грузами, пассажиров и автомобилей. После открытия Крымского моста перевозки были переориентированы, и спрос на морское сообщение резко упал.

По словам гендиректора АО "АнРуссТранс" Василия Анненкова, в понедельник, 28 сентября, паром выполнил свой последний рейс. Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет.

В 2019-2020 годах автопассажирский паром не выполнил ни одного рейса в проливе.

Всего в Керченском проливе работало три автопассажирских парома "АнРуссТранс". Последний рейс с пассажирами на борту сделал паром "Крым" в октябре 2018 г.

Из-за остановки Керченской переправы будет также прекращена работа морского порта, откуда паром совершал рейсы, сократят всех специалистов.

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Порт и переправу обслуживало около 300 сотрудников, большинство из которых потеряет работу после остановки рейсов. Ранее оператор уже проводил сокращение персонала. В пиковые годы загрузки переправы её обслуживало более 700 сотрудников "АнРуссТранс".

Более 60 лет работы

Керченская паромная переправа существовала с 1954 года. В конце 2004 года в рамках соглашения России и Украины о совместной эксплуатации Керченской переправы, оператором объекта стала Группа компаний "АнРуссТранс". В 2018 года после ввода в эксплуатацию Крымского моста переправа оставалась единственным альтернативным мосту транспортным сообщением в Керченском проливе.

Переправа обеспечивала бесперебойную перевозку грузов, пассажиров и автомобилей. За весь период эксплуатации Керченской переправы на ней не было ни единой аварии или аварийного происшествия. С 2004 года по настоящее время паромы "АнРуссТранс" перевезли в Керченском проливе более 24 млн тонн груза.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустили 30 июня 2020 года.

Крым Керчь Керченский пролив

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