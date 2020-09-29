Несовершеннолетние, ставшие самозанятыми с 2021 года, получат налоговый "допкапитал"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, могут получить право на дополнительный налоговый вычет. Соответствующий законопроект рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Планируется, что такие самозанятые получат дополнительный "налоговый капитал" в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12,13 тыс. рублей, отмечается на официальном сайте правительства. В результате общая сумма льготы с учетом стандартного вычета в 10 тыс. рублей составит для них 22,13 тыс. рублей. Эти деньги можно будет тратить на уплату будущих налогов.