Еврокомиссия презентовала Европейский сырьевой альянс

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Обеспечить Европейский союз сырьевыми материалами для высоких технологий - такова цель Европейского сырьевого альянса, презентация которого состоялась во вторник в Брюсселе.

"Европа поставила цель стать первым в мире поставщиком зеленой энергии, первым цифровым континентом, а также первым континентом с экономикой замкнутого цикла. Для воплощения этих амбиций в реальность требуются критически важные материалы, такие как литий для батарей, магниты или полупроводники", - заявил в своей речи на презентации комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Сейчас, отметил он, экономика ЕС в поставках этих важнейших видов сырья в значительной степени полагается на импорт из немногих стран. Например, Китай обеспечивает 98% поставок редкоземельных элементов, Турция - 98% поставок боратов, а Южная Африка - 71% потребностей ЕС в платине.

Но исследования со спутников в рамках программы "Коперник" обнаружили и в Европе значительные месторождения кобальта, бокситов, бериллия, висмута, галлия, германия, индия, ниобия и бората. За счет внутренней добычи ЕС рассчитывает к 2025 году практически полностью обеспечить литием свое производство аккумуляторов.

Полностью покрыть свои потребности Европа не может. Поэтому будет налаживать партнерство с третьими странами, такими как Канада и Австралия, интегрировать заинтересованные африканские страны в европейские производственно-сбытовые цепочки.

"Когда мы говорим о стратегической автономии или о том, что иногда называют суверенитетом или устойчивостью, мы говорим не об изоляции от мира, а о выборе, альтернативах и конкуренции, избегая нежелательных зависимостей как в экономическом, так и в геополитическом плане", - подчеркнул Бретон.

Представленный Еврокомиссией ранее в сентябре План действий по критически важным видам сырья предусматривает увеличение собственных внутренних мощностей по первичному и вторичному сырью за счет увеличения замкнутого цикла, а также диверсифицированный, неискаженный доступ к мировым рынкам для сырья из устойчивых источников.

Общая цель Европейского сырьевого альянса - повысить устойчивость ЕС в цепочке создания стоимости редкоземельных элементов и постоянных магнитов, которые имеют жизненно важное значение для многочисленных промышленных экосистем, отметил комиссар ЕС. Эти экосистемы объединяют всех участников отрасли: от крупных компаний до малого и среднего бизнеса и стартапов, от учебных центров до научно-исследовательских институтов, от вспомогательных сервисов до поставщиков.

Альянс открыт для компаний, регионов, НИИ, профсоюзов и неправительственных организаций, охватывающих всю цепочку создания стоимости. Он будет находиться под управлением Европейского института инноваций и технологий (EIT) RawMaterials, который финансируется Еврокомиссией и объединяет предприятия, университеты и исследователей в области сырьевых материалов. Компании из третьих стран, согласные с целями Альянса, смогут присоединиться к нему.