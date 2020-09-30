Менеджменту ВТБ вдвое сократят бонусы за 2019 год

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ решил сократить вдвое по сравнению с первоначальными планами вознаграждение менеджменту за 2019 год, ответили в банке на запрос "Интерфакса".

Вопрос рассматривался наблюдательным советом ВТБ, как следует из раскрытой им повестки заседания.

Правление ВТБ в мае рекомендовало наблюдательному совету перенести рассмотрение вопроса о бонусах по итогам работы за 2019 год на осень из-за неопределенности в оценке последствий пандемии на экономику и банковский сектор. В итоге вопрос о вознаграждении был рассмотрен на наблюдательном совете в понедельник.

"Наблюдательный совет ВТБ принял решение о сокращении вдвое выплат вознаграждения членам правления банка за 2019 год, когда банк заработал рекордные 201,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Это решение принято в ситуации экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса", - заявили в банке.

Финальное решение о сокращении вдвое выплат вознаграждения было инициировано менеджментом банка и поддержано наблюдательным советом единогласно. В ВТБ не раскрыли объем бонусов, которые получат топ-менеджеры банка.

В прошлом году выплаты правлению ВТБ составили 2,23 млрд рублей, согласно ежеквартальному отчету эмитента. Эта сумма включает премии и заработную плату.

На конец сентября в правление ВТБ входили 12 человек.

Регуляторы во всем мире рекомендуют банкам отказаться от выплаты денежных бонусов топ-менеджерам на фоне пандемии COVID-19. Банк России также выпустил такие рекомендации. "Банки должны более ответственно отнестись к ситуации и ограничить, а мы это рекомендовали, выплаты бонусов и дивидендов, чтобы поддержать свою подушку безопасности и использовать ее именно для того, чтобы облегчить ситуацию для заемщиков и для выдачи новых кредитов", - говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле.

Акционеры ВТБ в сентябре решили сократить дивиденды за 2019 год до 10% от чистой прибыли с изначально анонсированной цифры 50%. В результате дивидендная доходность на акции госбанка составит 1,9% против планировавшихся 9,7%. По словам менеджмента ВТБ, это максимальный размер дивидендов, не приводящий к нарушению надбавок к достаточности капитала с учетом прогнозной прибыльности и амбиций по росту бизнеса банка на 2020 год.