Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:52Заразились
на 30.09В России 1 176 286+8 481В мире 33 561 081+207 466

Менеджменту ВТБ вдвое сократят бонусы за 2019 год

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ решил сократить вдвое по сравнению с первоначальными планами вознаграждение менеджменту за 2019 год, ответили в банке на запрос "Интерфакса".

Экономический кризис

Вопрос рассматривался наблюдательным советом ВТБ, как следует из раскрытой им повестки заседания.

Правление ВТБ в мае рекомендовало наблюдательному совету перенести рассмотрение вопроса о бонусах по итогам работы за 2019 год на осень из-за неопределенности в оценке последствий пандемии на экономику и банковский сектор. В итоге вопрос о вознаграждении был рассмотрен на наблюдательном совете в понедельник.

"Наблюдательный совет ВТБ принял решение о сокращении вдвое выплат вознаграждения членам правления банка за 2019 год, когда банк заработал рекордные 201,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО. Это решение принято в ситуации экономической турбулентности, спровоцированной пандемией коронавируса", - заявили в банке.

Финальное решение о сокращении вдвое выплат вознаграждения было инициировано менеджментом банка и поддержано наблюдательным советом единогласно. В ВТБ не раскрыли объем бонусов, которые получат топ-менеджеры банка.

В прошлом году выплаты правлению ВТБ составили 2,23 млрд рублей, согласно ежеквартальному отчету эмитента. Эта сумма включает премии и заработную плату.

На конец сентября в правление ВТБ входили 12 человек.

Регуляторы во всем мире рекомендуют банкам отказаться от выплаты денежных бонусов топ-менеджерам на фоне пандемии COVID-19. Банк России также выпустил такие рекомендации. "Банки должны более ответственно отнестись к ситуации и ограничить, а мы это рекомендовали, выплаты бонусов и дивидендов, чтобы поддержать свою подушку безопасности и использовать ее именно для того, чтобы облегчить ситуацию для заемщиков и для выдачи новых кредитов", - говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в апреле.

Акционеры ВТБ в сентябре решили сократить дивиденды за 2019 год до 10% от чистой прибыли с изначально анонсированной цифры 50%. В результате дивидендная доходность на акции госбанка составит 1,9% против планировавшихся 9,7%. По словам менеджмента ВТБ, это максимальный размер дивидендов, не приводящий к нарушению надбавок к достаточности капитала с учетом прогнозной прибыльности и амбиций по росту бизнеса банка на 2020 год.

Хроника 27 января – 30 сентября 2020 годаЭкономический кризис
ВТБ Банк России Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от коронавируса
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не нашел оснований для новых ограничений по COVID-19

Пандемия коронавируса

"Аэрофлот" начал тренировать собак для поиска зараженных коронавирусом

Пандемия коронавируса

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России зарегистрирован 8 481 новый случай заражения коронавирусом

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

В России запретят включать чаевые в чек с 2021 года

Доллар снова резко подорожал в начале торгов на Московской бирже

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

Путин поручил запретить с 2022 года экспорт необработанной древесины

В РФ решили создать госплатформу для слежки за мошенническими сайтами

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

ВТБ вышел из капитала "Первого канала"

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ

Иностранные поставщики стали отказываться от работы с авиастроителями РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');