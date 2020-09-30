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Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов

Россия потеряла $7 млрд из-за отсутствия иностранных туристов
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Прекращение въезда иностранных туристов в Россию из-за пандемии коронавируса привело к потере почти $7 млрд, до конца года эта сумма вырастет до $8-9 млрд, сообщил в среду президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"Из всех видов туризма, въездного, выездного и внутреннего, больше всего пострадал въездной. В прошлом году доходы от въездного туризма составили более $10 млрд. В этом году эти деньги к нам не пришли. Потери от закрытия границ оцениваем в $7 млрд уже сейчас, так как границы были закрыты в марте, и мы не знаем, когда они откроются, и мы сможем принимать иностранцев в таком объеме, каком принимали раньше", - сказал Игнатьев, предположив, что до конца года потери достигнут $8-9 млрд.

Россия закрыла границы для всех иностранцев 27 марта из-за коронавируса, въезд для туристов из Китая - основного туристического рынка для РФ - был закрыт в феврале. В августе и сентябре для граждан ряда стран ограничения были сняты. На данный момент с целью туризма в Россию можно приезжать из Великобритании, Швейцарии, Турции, Египта, ОАЭ, с Мальдивских островов, из Танзании, а также из трех стран СНГ - Белоруссии, Киргизии и Казахстана. 27 сентября к списку добавилась Южная Корея, но безвизовый режим между ней и РФ временно отменен.

Хроника 27 января – 30 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Российский союз туриндустрии

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