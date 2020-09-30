Руководитель Центра информатизации при ЦИК уволился из-за капчи

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК России Михаил Попов ушел в отставку в связи с ситуацией с появлением капчи на сайте российского Центризбиркома.

"Михаил Анатольевич Попов, который 12 лет практически возглавлял ФЦИ при ЦИК написал заявление по собственному желанию об уходе. Я считаю, что он поступил так, как должен поступать настоящий руководитель, как мужчина, как офицер, который взял на себя всю ответственность за действия подчиненных по поводу того, что у нас произошло с капчей, что заслуживает огромного уважения", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду.

23 сентября Памфилова принесла извинения за трудности с работой с базой данных ЦИК России и дала поручения снять капчу (полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей) с каждой страницы на сайте Центризбиркома, оставив ее только на основной странице.

На заседании в среду она добавила, что ситуация с капчей для нее и для Попова "оказалась очень серьезной". Памфилова отметила, что Попов продолжит с ЦИКом сотрудничать "в новом качестве". На заседании бывший руководитель ФЦИ заявил, что согласен на это.

Должность главы ФЦИ занял его заместитель Александр Сокольчук, он проработал в центре более 17 лет.

После Единого дня голосования выяснилось, что на сайте ЦИК стало затруднительно обрабатывать результаты выборов - проверочные данные надо было вводить в капчу на каждой новой странице.

"Система поиска стала действительно трудоемкой и длительной, признаю это. Будем решать возникшие проблемы", - говорила глава ЦИК в интервью "Интерфаксу". Памфилова объяснила, что проблема связана с возросшей с 2019 года нагрузкой на сайт izbirkom.ru - увеличилось число запросов от программ-роботов. В настоящее время капчу убрали.