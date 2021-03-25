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ЦИК РФ модернизировал свой сайт

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Центризбирком России на одном из ближайших заседаний презентует обновленную версию своего сайта и сайтов региональных избиркомов, которые будут оформлены в едином стиле, сообщил "Интерфаксу" в четверг член ЦИК РФ Антон Лопатин.

По его словам, в рамках обновления сайтов будет изменен их интерфейс, а для российских граждан появится возможность подавать обращения.

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Кроме того, будет модернизирован сайт с информацией о проходящих в России избирательных кампаниях izbirkom.ru, который содержит данные из системы ГАС "Выборы". Его обновленную версию также представят на одном из ближайших заседаний Центризбиркома.

После прошедших в 2020 году сентябрьских выборов к главе ЦИК Элле Памфиловой с критикой характера навигации сайта комиссии и использования капчи при загрузке каждой его новой страницы, что затрудняло работу аналитиков, обратился вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко. Кроме того, с отрытым письмом в ее адрес по тому же поводу обратились ряд экспертов и политологов, занимающихся анализом избирательных кампаний.

Позже в интервью "Интерфаксу" Памфилова пообещала решить проблему с капчами (полностью автоматизированный публичный тест Тьюринга для различения компьютеров и людей - необходимость вручную ввести изображенный на картинке текст) на каждой странице на сайте комиссии, когда проверочные цифры надо вводить на каждой новой странице при поиске данных по выборам. Она признала, что "система поиска стала действительно трудоемкой и длительной". Памфилова объяснила, что проблема связана с возросшей с прошлого года нагрузкой на сайт izbirkom.ru - увеличилось число запросов от программ-роботов.

ЦИК

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