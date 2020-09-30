МИД РФ заявил о невозможности иметь дело с Западом, пока тот не прекратит провокации

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали прозвучавшие в ООН заявления главы МИД Германии Хайко Мааса по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным провокационными и циничными.

"Напоминаем, что на Западе часто утверждается, что с Россией нельзя сейчас иметь дело в прежнем ключе, т.е. вести "бизнес как обычно". Со своей стороны приходим к выводу, что в связи с вышеизложенным поведением Германии и ее союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и не начнет вести себя честно и ответственно", - говорится в распространенном в среду вечером комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Выглядит провокационным, что для воспроизведения безосновательных претензий по поводу якобы применения против Навального с целью его отравления запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия боевого отравляющего вещества Германией была использована на этот раз высокая трибуна ООН. Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому "отравлению" Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур", - сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ отмечают, что "особенно циничным этот выпад воспринимается на фоне игнорирования германской стороной трех запросов Генпрокуратуры России о правовой помощи в предоставлении доказательств так называемого "отравления". "Нам не отвечают и на вопросы к врачам клиники Charite. Отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений. Отводятся наши инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей", - отметили в МИД РФ.

Накануне Маас с трибуны ООН призвал РФ активней действовать в расследовании предполагаемого отравления Навального. "Я призываю Россию делать больше для расследования этого случая. Такой случай не может оставаться без последствий. Поэтому ЕС оставляет за собой право наложить санкции. И мы благодарны нашим партнерам по всему миру за четкую поддержку в этом", - заявил Маас во вторник, выступая на Генассамблее ООН с видеообращением.

Госпитализация Навального

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 9 сентября стало известно, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.