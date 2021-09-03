Обвиняемого в краже "путинской" иконы будут судить в Новгородской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Житель Ленинградской области предстанет перед Валдайским районным судом Новгородской области за хищение церковных ценностей из Валдайского Богородицкого Святоозерского Иверского мужского монастыря, сообщила в пятницу пресс-служба новгородской облпрокуратуры.

"47-летнему жителю города Волхов (Александру Алексееву - ИФ) предъявили обвинение по статьям 158 (кража в особо крупном размере) и 164 УК (хищение особо ценных предметов группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый частично признал вину. Дата начала процесса пока не известна.

Следствие по делу предполагаемого напарника Алексеева, еще одного жителя Волхова Владислава Соколова продолжается. Согласно сведениям правоохранительных органов, Соколов признался в серии резонансных преступлений, совершенных в течение трех последних лет на территории Новгородской области.

В частности, следствие подозревает его в краже в 2019 году из ювелирного магазина в городе Малая Вишера украшений стоимостью более 1 млн рублей. Соколова также подозревают в том, что он обворовал четыре почтовых отделения.

Кража из Иверского монастыря XVII века произошла в ночь на 1 сентября 2020 года. Из обители через подкоп были похищены ювелирные изделия из золота и другие предметы культа, в том числе - напрестольный крест и копия Иверской иконы Богоматери, которую в 2001 году принес в дар монастырю президент Владимир Путин.

Ущерб от кражи превысил 4,8 млн рублей. Изъятые у задержанных Соколова и Алексеева икона и другие ценности были возвращены монастырю.