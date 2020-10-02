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Жители Башкирии обнаружили в деревне голодающего медведя в клетке

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В отдел МВД России по Ишимбайскому району Башкортостана поступил сигнал от местных жителей о том, что вблизи одной из деревень обнаружен истощенный медведь, которого держат в тесной клетке.

На место выехала следственно-оперативная группа. Сейчас проводится проверка, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Видеозапись с диким зверем была размещена в соцсетях: клетку с медведем накануне случайно нашли грибники. В тексте, сопровождающем видео и фотографии, говорится, что медведь, якобы ранее работавший в цирке, очень истощен.

"По словам местных жителей, это один из двух медведей, которые якобы работали в цирке, но каким-то образом оказались у людей, которые кормят их одним батоном хлеба раз в два-три дня, а то и реже. Один медведь уже умер от голода, второй на грани этого", - сообщается в соцсети.

Местные жители просят придать ситуацию огласке и спасти медведя.

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