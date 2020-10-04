Пять человек погибли при пожаре в Свердловской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело после гибели двух взрослых и троих детей в результате пожара в Тавде, сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар произошел поздним вечером 3 октября в квартире на втором этаже жилого дома по улице Энгельса.

"По предварительным сведениям, возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи выясняют условия, в которых проживала семья.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что личности погибших установлены. По предварительным данным, один из детей "игрался" с зажигалкой, после чего и произошло возгорание.