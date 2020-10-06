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Суд арестовал петербургского врача за угрозы пистолетом в супермаркете

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Зеленогорский районный суд Петербурга отправил в СИЗО экс-заместителя главного врача городской больницы Владимира Брацлавского за угрозы пистолетом посетительнице супермаркета.

Как сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города, мера пресечения ему избрана до 2 ноября.

Брацлавскому вменяется хулиганство. По материалам дела, днем 3 октября во время конфликта у супермаркета в Зеленогорске мужчина достал предмет, похожий на пистолет, демонстрировал его и выражался грубой нецензурной бранью.

Брацлавский просил суд избрать ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, Брацлавский, занимавший должность заместителя главного врача по анестезиологии одной из городских больниц Петербурга (в настоящий момент уволен), был задержан 4 октября.

В соцсетях есть видео этого конфликта: у магазина в Зеленогорске мужчина громко разговаривал по телефону, размахивал руками, на что женщина сделала ему замечание. После этого мужчина ударил ее по лицу, нецензурно выругался, а затем угрожал пистолетом ей и находившемуся рядом с ней ребёнку. В итоге дебошир скрылся на автомобиле Range Rover.

Санкт-Петербург Владимир Брацлавский

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