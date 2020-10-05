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Первая в России "скорая помощь" для дельфинов начала работу в Крыму

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Крымская некоммерческая организация "Безмятежное море" получила специализированный автомобиль для оказания дельфинам скорой медицинской помощи.

"Готов к работе первый в России специализированный автомобиль скорой медицинской помощи для китообразных", - сообщается на официальной странице организации во "ВКонтакте".

Как пояснила "Интерфаксу" учредитель крымского центра спасения дельфинов Анастасия Коростелева, машина изготовлена по индивидуальному заказу на средства выигранного гранта президента России. Реанимобиль оснащен сборной ванной, краном для подъема дельфинов, кислородным концентратором, УЗИ-аппаратом, анализатором газов и электролитов крови, инфузионным насосом, биохимическим анализатором, монитором сердечной активности, микроскопом и холодильником.

"Все дельфины, выбрасывающиеся на берег, пребывают в критическом состоянии, поэтому мы стараемся максимально наладить техническую составляющую для возможности скорейшей диагностики и оказания адекватной помощи", - отметила собеседница агентства.

Как сообщалось, в первой половине 2020 года в Крыму зафиксировали рекордное число выбросов дельфинов - как мертвых, так и живых. Наибольшее количество смертей приходится на месяцы активного промышленного рыболовства, на большинстве погибших китообразных есть характерные для прилова (неумышленная добыча) повреждения.

Специалисты "Безмятежного моря" напоминают, что пытаться вытолкнуть оказавшегося на суше дельфина обратно в воду не нужно, помочь ему могут только специалисты.

Крым Анастасия Коростелева

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