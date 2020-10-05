Росавиация не обсуждает с другими странами остановку полетов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Росавиация не обсуждает с другими странами остановку полетов, а наоборот продолжает переговоры об их возобновлении, сообщили в Минтрансе РФ

"В рамках имеющихся поручений оперштаба правительства РФ Росавиация планомерно проводит переговоры с авиационными властями зарубежных государств о возобновлении международного воздушного сообщения. Вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается", - заявил журналистам представитель ведомства.