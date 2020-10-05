Минтруд заявил, что у работодателей нет права требовать тестирования на COVID-19

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Работодатели формально не имеют права требовать от своих сотрудников прохождения тестов на COVID-19, как и результатов пройденных ими тестов, следует из ответа Минтруда РФ на запрос главы комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева.

"Правовых оснований требовать у работника справку, подтверждающую отрицательный результат тестирования на COVID-19, следовательно, как и самого прохождения теста, по нашему мнению, у работодателя не имеется", - говорится в документе, опубликованном в телеграм-канале Николаева.

Согласно Трудовому кодексу РФ (ч. 1. Ст. 88), работодатель имеет право запрашивать лишь сведения о здоровье работника, касающиеся "вопроса о возможности выполнения трудовой функции", подчеркнули в министерстве.

В то же время в документе отмечается, что работодатель обязан иметь данные о состоянии здоровья своих работников в области общественного питания и торговли, транспорта, на водопроводных сооружениях, в лечебно-профилактических и детских учреждениях, а также занятых на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда.