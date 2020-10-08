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У сотрудников станции переливания крови в Иркутской области выявили COVID-19

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Станция переливания крови в городе Братск Иркутской области перешла на работу в режиме самоизоляции из-за выявления коронавируса у сотрудников, сообщила пресс-служба областного правительства.

"У сотрудников медучреждения выявили COVID-19. Сейчас они и контактные лица переведены на режим самоизоляции (...). С 7 по 12 октября забор крови у доноров осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе заверили, что перебоев с выдачей компонентов крови больницам в Братске нет, поскольку на станции созданы достаточные запасы.

В Братской станции переливания крови "Интерфаксу" сообщили, что запасы компонентов крови есть минимум на десять дней.

По данным на утро 7 октября, с начала пандемии в Иркутской области зарегистрировано почти 20 тыс. случаев заражения коронавирусом - за сутки 136 новых. Госпитализированы более 1,5 тыс. человек - за сутки 128. Выздоровели 17,5 тыс. заболевших - за сутки 69. Умерли 253 - за сутки четверо.

Иркутская область Коронавирус

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