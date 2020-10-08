Мишустин попенял министрам за неисполнение президентских поручений

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о недопустимости неисполнения поручений президента правительству и дал месяц на исполнение одного из таких поручений, касающегося гармонизации законодательства о физкультуре и спорте и образовании.

"В этот вторник на заседании совета по развитию физической культуры и спорта президент указал на неисполнение некоторых его поручений, а именно, по гармонизации законодательства о физической культуре и спорта и законодательства об образовании", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

В связи с этим он обратил внимание членов кабинета министров на необходимость соблюдать сроки исполнения поручений президента вне зависимости от того, когда они были даны.

"Давайте не будем доводить ситуацию, чтобы президенту приходилось делать публичные замечания членам правительства", - сказал Мишустин.

"Прошу министерство спорта, министерство просвещения, а также министерство науки и высшего образования завершить работу по гармонизации законодательства в месячный срок, как и потребовал президент", - добавил премьер.

Он также заявил о намерении заслушать доклад главы Минспорта Олега Матыцина по этому вопросу на заседании правительства через неделю.

О том, что правительство до сих пор не исполнило поручение о возвращении тренерам статуса педагога Владимир Путин заявил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта 6 октября.

Путин отметил, что для людей, занимающихся этим видом деятельности, речь идет о стаже педагогическом, о пенсии, об отпуске. "Здесь очень много составляющих. Я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года. А воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае, по этому достаточно важному направлению", - сказал глава государства.