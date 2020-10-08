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Участника свадебного кортежа в КБР привлекли к ответственности за стрельбу

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Грубое нарушение правил дорожного движения, опасные маневры на дороге и стрельба стали поводом для привлечения к административной ответственности 22 водителей автомобилей из свадебного кортежа в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщает в четверг МВД по КБР.

Участники кортежа "беспричинно совершали опасные маневры и круговые движения, создавая угрозу не только своей безопасности", но и безопасности других водителей. Нарушители также несколько раз выстрелили в воздух из оружия, которое, как показала экспертиза, оказалось охолощенным светозвуковым автоматом Калашникова, сообщили в МВД.

Автоинспекторы установили, что правонарушения совершили 22 водителя в возрасте от 19 до 36 лет, в числе которых жители Нальчика, Чегемского, Урванского, Зольского, Эльбрусского, Баксанского и Терского районов республики.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. В отношении водителей составлено 25 протоколов по разным статьям КоАП РФ.

В отношении стрелявшего, 22-летнего жителя села Алтуд, возбуждено дело по ч.2 ст.20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других, не отведенных для этого местах).

Материалы в отношении нарушителей направлены в Чегемский суд для рассмотрения по существу.

КБР МВД

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