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Медведев призвал "Единую Россию" не терять "остроту обоняния"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что конкуренция помогает партии не терять хватку.

"Как только партия начинает жить в тепличных условиях, она теряет остроту глаза, она теряет остроту обоняния, она теряет нюх - и начинает работать на воспроизводство самих себя, обюрокрачивается", - заявил Медведев в четверг на встрече с участниками проекта "Политстартап", победившими на региональных выборах в сентябре.

По его словам, единороссам "нечего бояться конкуренции ни от малых партий, ни от политических тяжеловесов". "Да, нужно относиться с уважением к тем идеям, которые высказываются. Нужно самим все это наматывать на ус. Но бояться не надо", - сказал он.

Медведев напомнил, что он сам в 2012 году был инициатором упрощения регистрации партий, и заявил, что до сих пор остается сторонником многообразия партийной системы в России.

"У нас сейчас есть система партий, которая гораздо более многочисленная и пестрая, чем та, которая была до этого периода, до 2012 года. И я считаю, что это правильно", - сказал лидер ЕР.

Обюрокрачивание, считает он, партии власти "пока не грозит", и прошедшая компания показала, что ЕР не работает в тепличных условиях, а "завоевывает авторитет в поле" и способна "оставаться в мейнстриме".

Между тем, прогнозирует Медведев, какие-то из малых партий останутся, какие-то исчезнут. "Поживем - увидим, кто из них (малых партий - ИФ) дойдет до выборов в Государственную Думу, а кто - нет", - добавил председатель "Единой России".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщила, что в администрации президента приступили к разработке стратегии выборов в Госдуму, которые состоятся в следующем году. По данным издания, рассматривается несколько вариантов, в том числе получение ЕР конституционного большинства или проведение в парламент нескольких новых партий и создание коалиции - "Единая Россия" и "сателлиты". Кроме того, перераспределение голосов малых партий, которые не пройдут в Думу, сыграет на руку ЕР.

Единая Россия Дмитрий Медведев

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