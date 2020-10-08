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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
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Патриарх Кирилл назвал пандемию "последним звонком" для человечества

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что пандемия коронавируса может быть последним предупреждением бога человечеству, которое сбилось с пути.

"Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли. Поэтому главный вывод, который мы должны сделать из напасти, обрушившейся на весь род человеческий, это то, что такие события не могут происходить вне божественного промысла", - сказал патриарх в четверг после литургии в храме Александра Невского в Переделкине.

"Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас. Звонок, сигнал от самого Господа, с тем, чтобы мы действительно научились иначе мыслить, иначе относиться к каждодневным своим обязанностям, научились преодолевать суету жизни и больше думать о главном - о спасении души", - заявил он.

По словам патриарха, Господь преподал одномоментно всему человеческому роду "удивительный урок", призвав всех нас изменить свою жизнь через уединение, отказ от достижения целей, которые еще вчера казались важными, через переосмысление многих вещей.

Хроника 09 января – 08 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Патриарх Кирилл РПЦ Коронавирус

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