Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:20Заразились
на 08.10В России 1 260 112+11 493В мире 36 445 067+288 841

Летевший из Москвы в Омск самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Омск, в пятницу совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", начата проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"9 октября в 3:11 (1:11 по московскому времени - ИФ) в аэропорту "Кольцово" произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", следовавшее по маршруту Москва-Омск. (...) Предварительная причина посадки - отказ обогрева датчиков статики и динамики", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на борту самолета находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства, посадка прошла благополучно.

Аэрофлот Москва Омск Екатеринбург Кольцово

Новости

Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг

Глава Роспотребнадзора сочла нежелательными поездки с детьми на юг

Попова назвала целесообразным перевод школьников на удаленку при выявлении в классе COVID-19

Прокуратура направила иск к Норильсктрансгазу о возмещении почти 400 млн руб.

Исполнительного директора "Траста" задержали по делу о мошенничестве

Что произошло за день: четверг, 8 октября

CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР

CEO "Траста" Хабаров был вызван на допрос в СКР

Пожар на военном складе в Рязанской области локализован

Пожар на военном складе в Рязанской области локализован
Пандемия коронавируса

Минздрав РФ посоветовал россиянам остаться дома в предстоящие выходные

Минздрав РФ посоветовал россиянам остаться дома в предстоящие выходные
Пандемия коронавируса

Орловская область установит заградительные посты на въезде в регион

Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок

Россиян не будут штрафовать за отказ от прививок
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');