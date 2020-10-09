Летевший из Москвы в Омск самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Омск, в пятницу совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту "Кольцово", начата проверка, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"9 октября в 3:11 (1:11 по московскому времени - ИФ) в аэропорту "Кольцово" произвело вынужденную посадку воздушное судно авиакомпании "Аэрофлот", следовавшее по маршруту Москва-Омск. (...) Предварительная причина посадки - отказ обогрева датчиков статики и динамики", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на борту самолета находилось 149 пассажиров и шесть членов экипажа. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства, посадка прошла благополучно.