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Власти России разрешили полеты за рубеж еще из четырех городов

Это Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Россия разрешила выполнять регулярные пассажирские рейсы за рубеж еще из четырех городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

"В соответствии с решением правительства РФ, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск", - сообщила Росавиация.

Для предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в РФ из-за рубежа гражданам нужно выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер, напомнили в ведомстве.

Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. При этом полеты были возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Росавиация Самара Владивосток Грозный Красноярск

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