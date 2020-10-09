В Подмосковье коечный фонд для больных COVID-19 увеличили в два раза

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Почти в два раза увеличили число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Подмосковья, сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"На текущий момент мы его (коечный фонд - ИФ) увеличили за две недели практически в два раза. Сейчас у нас 9 тысяч коек, которые могут принять больных пациентов в 48 учреждениях", - сказала Стригункова журналистам в пятницу.

Она уточнила, что в весенний период в области было развернуто порядка 15 тыс. коек для таких пациентов, по мере снижения заболеваемости в летний период количество коек было сокращено до 4,5 тыс.

"Сейчас, (...) конечно же, начинаем разворачивать эти койки обратно для того, чтобы мы могли принять всех пациентов, у которых выявляется пневмония", - отметила Стригункова.