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"Газпром" повысил цены на газовых заправках на 8%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Компания "Газпром газомоторное топливо" сообщила, что подняла цены на метан на своих заправках на 1,5 рубля - в среднем до 19,48 рублей за кубометр.

Экономический кризис

Цены приведены в соответствие с инфляцией и другими рыночными факторами: ростом цен на комплектующие от 4 до 12%, ростом тарифов на электроэнергию и воду (5,01%).

Если в России сохранится текущая макроэкономическая ситуация, компания не будет снова повышать цену в течение года.

""Газпром газомоторное топливо", как и прежде, будет предпринимать все возможные усилия для максимального сдерживания цен для конечного потребителя", - говорится в пресс-релизе.

Сейчас в управлении компании 276 газозаправок. Всего их в России 491, 336 из них принадлежат группе "Газпром". Общая производительность газозаправочной сети компании составляет около 2,3 млрд куб. м природного газа в год.

Газпром Газпром газомоторное топливо

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