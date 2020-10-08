Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с COVID-больным

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Власов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не принял участия в традиционном праздновании дня преставления преподобного Сергия Радонежского, который отмечается 8 октября, из-за того, что находится на карантине.

Как говорится в послании патриарха наместнику Троице-Сергиевой лавры епископу Фоме, обнародованном РПЦ, патриарх ранее имел контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция.

"Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения", - говорится в послании.

Патриарх считает, что текущая пандемия - это серьезное испытание, которое дает возможность убедиться в силе молитвы.

По данным на 8 октября, всего в РФ уже 1 260 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост составил 11 493.