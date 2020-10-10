Сборщики конопли обстреляли полицейских в Приморье

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Приморском крае сотрудники полиции подверглись нападению, ответным огнем был убит один из злоумышленников, сообщается на сайте УМВД Приморья.

По предварительным данным, на полуострове Клерка в Хасанском районе в ходе проверки оперативной информации о культивировании и сборе наркосодержащих растений сотрудники полиции обнаружили маньчжурскую коноплю.

Находившиеся на месте люди, заметив полицейских, открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. В ответ сотрудники полиции применили табельное оружие. В ходе перестрелки один из нападавших был убит, другой скрылся на автомобиле, но был задержан и доставлен в отдел полиции. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотиков). Также материалы проверки по факту применения насилия в отношения представителей власти будут переданы в следственные органы.