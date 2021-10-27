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Хозяев луковой фермы в Ленобласти арестовали за выращивание конопли

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Два жителя Всеволожска Ленинградской области были задержаны по подозрению в незаконной культивации конопли. Об этом сообщает в среду пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 231 (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства), части 4 статьи 228.1 (незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства, либо их частей), части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). В настоящее время подозреваемые арестованы.

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Мужчины арендовали двухэтажное нежилое помещение вблизи аэродрома в поселке Щеглово. На первом этаже они выращивали репчатый лук. На втором, куда можно было попасть лишь через технологическое отверстие в потолке, поднявшись по приставной лестнице, росла конопля. Теплица с наркосодержащим растением была оборудована ультрафиолетовыми лампами, системой полива, обогрева и вентиляции.

По данным пресс-службы, сотрудники полиции насчитали в теплице 406 кустов конопли. Растения, а также более 2 кг марихуаны в высушенном виде, весы и пакеты для расфасовки изъяты.

Оба задержанных ранее судимы за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Ленинградская область Всеволожск

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