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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:52Заразились
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Орловский губернатор заразился коронавирусом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом.

"Скрывать это бессмысленно. Пришел у меня вчера тест, и я заразился коронавирусом. К сожалению, и вся моя семья заболела", - сказал Клычков в ходе прямого эфира в инстаграме.

Губернатор сообщил, что состояние у него нормальное. "Немножко болит голова, температура", - добавил Клычков.

По его словам, он продолжает исполнять свои обязанности в дистанционно.

Хроника 09 января – 12 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Орловская область Андрей Клычков коронавирус

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