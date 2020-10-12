Орловский губернатор заразился коронавирусом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что он и его семья заразились коронавирусом.

"Скрывать это бессмысленно. Пришел у меня вчера тест, и я заразился коронавирусом. К сожалению, и вся моя семья заболела", - сказал Клычков в ходе прямого эфира в инстаграме.

Губернатор сообщил, что состояние у него нормальное. "Немножко болит голова, температура", - добавил Клычков.

По его словам, он продолжает исполнять свои обязанности в дистанционно.