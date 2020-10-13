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Титов придумал, как спасти кальянные от закрытия

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил выделить кальянные в отдельный вид экономической деятельности, чтобы им не пришлось закрыться после 30 октября. Об этом говорится в его письме министру экономического развития Максиму Решетникову, рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

С 30 октября будет запрещено курить кальяны и электронные сигареты в общественных местах, поскольку вступят в силу поправки, приравнивающие их к табачным изделиям. Рестораторы пожаловались Титову, что потеряют до 20% оборота, так как предоставление клиентам кальянов дает ощутимое увеличение среднего чека.

Хотя федеральный закон требует полностью запретить курение кальянов в помещениях общепита, бизнес-омбудсмен предложил разделить залы для курящих кальян и некурящих, а кальянным, которые работают сами по себе, он предложил присвоить новый ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности), который корректно отразит вид их экономической деятельности.

Предприниматели и аппарат бизнес-омбудсмена предлагают определить кальянный клуб как специализированное помещение с усиленной системой вентиляции для клиентов строго с 18 лет, отвечающее требованиям федерального и регионального законодательства, а также правилам противопожарной безопасности. Они также предложили уточнить требования к кальянным, особенно с точки зрения организации вентиляции, в правилах пожарной безопасности и СанПиНах.

Борис Титов Минэкономразвития Максим Решетников

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