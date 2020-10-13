Москва назвала провокацией заявления о кибератаке РФ на парламент Норвегии

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Осло назвало преднамеренной провокацией заявления властей Норвегии об организации Россией кибератаки на парламент Норвегии и заявило, что ожидает от официального Осло соответствующих разъяснений.

В комментарии посольства РФ в Норвегии в фейсбуке отмечается, что 13 октября власти Норвегии "обвинили Россию в "кибератаке" на Стортинг (парламент страны)". Российская сторона считает, что никаких доказательств не было представлено. "Считаем подобные обвинения нашей страны недопустимыми. Расцениваем произошедшее как серьезную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений", - пишет посольство РФ в Норвегии.

"Ожидаем от норвежской стороны разъяснений", - подчеркивается в комментарии.

Ранее во вторник МИД Норвегии обвинил Россию в организации хакерской атаки на парламент Норвегии в августе.

В заявлении главы МИД Ине Эриксен Сёрейде говорится, что на основе информации, доступной правительству, власти Норвегии пришли к выводу, что "Россия стоит за этой операцией".