Volkswagen ввел "красный режим" из-за COVID на калужском и нижегородском заводах

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) ввело "красный режим" – самый высокий уровень опасности заболевания – на предприятиях в Калуге и Нижнем Новгороде из-за вспышки коронавируса, сообщил межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация" (МПРА) в социальной сети.

В сообщении отмечается, что введение "красного режима" было вызвано резким скачком заболеваемости среди сотрудников VW. Большинство заболевших COVID-19 – это менеджеры компании, иностранные сотрудники заводов в Калуге и Нижнем Новгороде.Офисные сотрудники отправлены на удаленную работу.

"Красный режим", предположительно, продлится на предприятиях до конца октября.

Завод "Фольксваген Груп Рус" расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод бензиновых двигателей. Производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность – 225 тыс. автомобилей в год. Мощность завода двигателей в Калуге – 150 тыс. единиц в год.

На мощностях группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде организована контрактная сборка автомобилей Skoda Octavia и Skoda Kodiaq по полному циклу производства.