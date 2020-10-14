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Минпромторг допустил возобновление экспорта SSJ-100 не раньше 2022 г.

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Возобновление экспортных поставок гражданских самолетов Sukhoi Superjet 100 может начаться не раньше 2022 года, считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"С учетом того, что у нас сейчас свёрстаны все планы по внутренней повестке, что дает нам возможность уверенно обеспечивать загрузку производства на текущий и следующий год точно и даже с перехлестом на 2022 год, я думаю, что объективно это (возобновление экспортных поставок - ИФ) не раньше 2022 года", - сказал Мантуров журналистам в среду.

"Мы можем нарастить мощности, но не будем, чтобы сохранить (производство "суперджетов" - ИФ) на рентабельном уровне – 22-23 машины в год. Это оптимум, на котором мы сегодня сверстали свою программу", - добавил чиновник.

Согласно открытым данным, последний раз SSJ-100 поставлялся на экспорт в 2018 году, получателем самолета была ирландская авиакомпания Cityjet. Впоследствии она отказалась от эксплуатации "суперджетов".

Год назад ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (входит в "Ростех") сообщало о планах поставить 15 машин словенской Adria Airways, но сделка так и не состоялась: производитель объяснял это финансовыми проблемами перевозчика.

Фактически сейчас за рубежом SSJ-100 имеются в парках мексиканской Interjet (по данным зарубежных СМИ, часть самолетов выведена из эксплуатации), несколько VIP-версий есть у королевских ВВС Таиланда и госструктур Казахстана.

Основными заказчиками SSJ-100 на ближайшие годы являются государственный "Аэрофлот", подконтрольная "Ростеху" Red Wings, региональная "Якутия" и летающий только на "суперджетах" "Азимут".

Минпромторг Sukhoi Superjet 100

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