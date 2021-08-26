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Минпромторг РФ сообщил об очередях авиакомпаний за Superjet 100

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Суточный налет и исправность российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 растет, в связи с чем авиакомпании выстраиваются за ними в очередь, заявил замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Видим, что исправность воздушных судов (Superjet 100 - ИФ) растет и впервые наблюдаем очередь, практически споры эксплуатантов за поставку очередных воздушных судов, что показывает эффективность реализации поручений президента на совещании 12 мая 2020 года", - сказал Бочаров на выездном заседании правительственной комиссии по транспорту, посвященном развитию малой авиации.

Объем производства Superjet в 2021 году составит 23 единицы, в 2022 - 18, сообщал директор филиала "Региональные самолеты" ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех") Олег Гуляев. Получателями "Суперджетов" в ближайшие два года, по его словам, будут авиакомпании "Россия", Red Wings, "Аврора" и "Азимут".

"Россия" входит в подконтрольную государству группу "Аэрофлот", Red Wings - в "Ростех", "Аврора" контролируется Сахалинской областью и по поручению президента Владимира Путина является базой для создаваемой единой дальневосточной авиакомпании. "Азимут" принадлежит структурам совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева, предпринимателя Павла Удода (возглавляет совет директоров перевозчика) и подконтрольному правительству Ростовской области АО "Региональная корпорация развития".

В прошлом несколько эксплуатантов Superjet 100 отказались от этой машины. Главной проблемой они называли плохо организованное послепродажное обслуживание, в том числе нехватку запчастей. Это приводило к низкому налету и делало самолет коммерчески неэффективным.

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявлял в июне, что среднесуточный налет Superjet достиг уровня "западных конкурентов" - 9 часов в сутки. Уровень исправности этого самолета превышает 80%, тогда как в среднем по миру бенчмарк этого показателя - 80-85%, говорил он. "Это дает экономику авиакомпаниям, обеспечивает конкурентоспособность самолета. Поэтому в этом смысле мы можем говорить, что период, связанный с прохождением проблем, которые у нас были на первых машинах по запасным частям, мы решили", - заявлял Слюсарь.

Sukhoi Superjet 100 Минпромторг РФ Олег Бочаров

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