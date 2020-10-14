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Почти 1 млн человек переехали в РФ по программе переселения за 13 лет

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Около 960 тыс. человек переехали в Россию в рамках программы переселения соотечественников из-за рубежа с 2007 года, заявила в среду начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"По состоянию на 1 августа 2020 года для переселения на постоянное место жительства в Россию из-за рубежа такой программой воспользовались порядка 960 тысяч соотечественников", - сказала Казакова в интервью "Российской газете".

При этом, она отметила, что в первые годы реализации программы (2007-2009 годы) в Россию прибывали около 9 тыс. человек в год. По словам Казаковой, в 2018 году в Россию прибыло 107,7 тыс. соотечественников, в 2019 году - 108,5 тыс. человек, а за 8 месяцев 2020 года - около 40,5 тыс. человек.

"В этом году снижение показателей связано с введением ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19)", - пояснила представитель МВД.

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