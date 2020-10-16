Два горняка пострадали после землетрясения в Кузбассе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники кузбасской шахты Шерегешский рудник АО "Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" (Евраз ЗСМК, входит в группу Evraz) были выведены на поверхность после землетрясения вблизи Шерегеша, двое горняков пострадали, сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района в пятницу.

"Сегодня зафиксировано сейсмособытие с магнитудой 4,2 в районе Бийской гривы. В результате на шахте Шерегешского рудника произошёл толчок (класс 6,8) на участке "Новый Шерегеш". Горняки, в соответствии с планом действий в подобных ситуациях, выведены на поверхность. Поступила информация о том, что травмированы два человека", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительно у пострадавших перелом ноги и ключицы. Оба шахтера госпитализированы, состояние оценивается как средней степени тяжести, они находятся в сознании.

Как сообщалось, подземный толчок магнитудой 4,2 был зарегистрирован вблизи Шерегеша в ночь на пятницу. Накануне в том же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Его эпицентр находился примерно в 6 км южнее центра Шерегеша.

Ранее Таштагольский, Казский, Горно-Шорский (Шерегешский) рудники, а также Гурьевский карьер по добыче известняка и Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика входили в состав АО "Евразруда" (входило в Evraz), которое весной 2018 года прекратило деятельность и в результате реорганизации было присоединено к "Евраз ЗСМК"