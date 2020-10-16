Два землетрясения зафиксировано в Кузбассе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 4,2 зарегистрирован в Кемеровской области в окрестностях города Шерегеш в ночь на пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 23:13 мск в четверг (03:13 в пятницу по местному времени) имел координаты 52.87 градуса северной широты и 88.04 градуса восточной долготы, находился примерно в 7,5 км к юго-востоку от центра города Шерегеш.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 5,2 балла по шкале MSK-64.

Кроме того, в этом же районе в четверг в 17:59 мск (21:59 по местному времени) зафиксировано землетрясение магнитудой 3. Его эпицентр находилмся примерно в 6 км южнее центра Шерегеша.

По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, сейсмичность в Кузбассе в основном имеет техногенный характер и связана с интенсивными горными работами, для ее изучения необходимо расширить сеть сейсмостанций в регионе.