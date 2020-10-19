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Нарушитель масочного режима в метро Москвы оказался беглым угонщиком

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Контролер в московском метро помог задержать преступника, находившегося в федеральном розыске.

"Контролер ГКУ "Организатор перевозок" помог задержать федерального преступника во время рейда в метро. Он находился в вагоне без перчаток", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

По словам собеседника агентства, у пассажира не было при себе не только перчаток, но и документов.

"Его проводили в полицию для установления личности, где сразу же обнаружили, что он находится в федеральном розыске за угон автомобиля. Теперь нарушителю грозит не только штраф 5000 рублей, но и уголовная ответственность", - сказали в пресс-службе.

Москва метро

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