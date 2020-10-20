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Умер лингвист Андрей Чужакин, переводивший Горбачева, Буша и Тэтчер

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Умер преподаватель Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ, бывший ИнЯз им М. Тореза) Андрей Чужакин, сообщила декан переводческого факультета МГЛУ Екатерина Похолкова.

"Сегодня пришло печальное известие - ушел из жизни выпускник ИнЯза, преподаватель переводческого факультета Андрей Павлович Чужакин. Наши соболезнования родным и близким", - сообщила она "Интерфаксу".

По словам Похолковой, в последние годы Чужакин тяжело болел, но до последнего времени преподавал.

Чужакин - доцент МГЛУ, переводчик-референт английского и португальского языков. Переводил Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева, Андрея Громыко, Джоджа Буша, Маргарет Тэтчер, Индиру Ганди, Гельмута Коля, Фиделя Кастро, высших руководителей КПСС и СССР.

"Сегодня умер мой однокурсник, коллега, друг Андрей Чужакин. Он был добрым и сильным человеком, которого жизнь не раз заставляла преодолевать себя и обстоятельства. И он всегда сохранял достоинство и присутствие духа", - написал в фейсбуке коллега Чужакина, руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

"Он был невероятно предан нашей профессии и очень много сделал для того, чтобы ее ценили, и чтобы на смену нам приходили новые поколения переводчиков. Его коллеги и ученики становились его друзьями. Они, я уверен, будут его помнить", - отметил Палажченко.

МГЛУ Андрей Чужакин

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