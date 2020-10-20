В Забайкалье украли часть трубы, доставлявшей кислород больным на ИВЛ
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Злоумышленники нарушили систему подачи кислорода в читинскую больницу №1, где лечатся пациенты с коронавирусом, вырезав часть трубопровода, сообщает пресс-служба правительства региона.
Инцидент произошел вечером 19 октября - аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о падении давления в системе подачи кислорода. Причиной утечки оказалось похищение 13 метров медной трубы, по которой в больничный корпус подавался кислород. 150 из 200 коек в этом корпусе подключены к кислородной разводке.
Пять тяжелых пациентов экстренно перевели в другой корпус.
"Никто из пациентов не пострадал, медицинский персонал сработал профессионально", - сказала министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что система подачи кислорода уже восстановлена, пациенты получают кислород в полном объеме.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.