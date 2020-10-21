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Генпрокурор потребовал наказывать силовиков за незаконное преследование бизнеса

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов на коллегии надзорного ведомства потребовал ставить вопросы о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов, незаконно преследующих бизнесменов.

Он также потребовал от прокуроров жестко реагировать на нарушения моратория на проверки бизнеса, объявленного на период пандемии.

"От Калининграда до Камчатки бизнесмены сталкиваются с одними и теми же проблемами: волокитой, невозможностью получить гарантированные выплаты, истребованием излишних документов, необоснованными проверками, - объяснил он. - Распространены случаи невыполнения государственными и муниципальными заказчиками своих финансовых обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами, нередки факты административного давления".

Он призвал более активно применять бесконтактные технологии и электронные формы взаимодействия государства и бизнеса для уменьшения проявлений коррупции.

Генпрокуратура Калининград Камчатка Игорь Краснов коронавирус

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