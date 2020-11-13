Генпрокурор Краснов предложил продлить мораторий на проверки бизнеса

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Генпрокурор Игорь Краснов предложил продлить мораторий на плановые проверки малого бизнеса в связи с пандемией, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Там добавили, что проект соответствующего постановления правительства уже проходит процедуру согласования.

Когда оно будет принято, прокурорам и контролерам придется исключить проверки из сводного плана.

Вопрос законности планирования контрольно-надзорных мероприятий остается на особом контроле Генпрокуратуры России, добавили в ведомстве.

Весной правительство ввело мораторий на плановые проверки бизнеса и ограничило внеплановые в связи с началом пандемии до конца 2020 года. В сентябре Минэкономразвития подготовило законопроект о продлении моратория на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.